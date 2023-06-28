陳美鳳擔任珠寶品牌Mirror皇宣緣一日店長，聊避免性騷擾有一套。（陳俊吉攝）

陳美鳳擔任珠寶品牌Mirror皇宣緣一日店長，聊避免性騷擾有一套。（陳俊吉攝）

陳美鳳擔任珠寶品牌Mirror皇宣緣一日店長，聊避免性騷擾有一套。（陳俊吉攝）

「台灣最美歐巴桑」陳美鳳28日以代言人身分出席珠寶品牌Mirror皇宣緣一日店長活動， 對於演藝圈近來的「＃MeToo」風潮，陳美鳳說她對於潛規則有自己的一套應變方法，以前做秀時期，也曾被「大哥」暗示過，會技巧性拒絕，若遇到無法拒絕的場面，絕對不會讓自己落單，她從來不單獨行動，去哪裡都會帶舞群，最多帶4個舞群同行，連去國外也是一樣，吃飯則通常都是很多人在場。

她說，最近演藝圈不是很太平，覺得藝人是公眾人物，在一起互動時摟肩、抱一下，她個人覺得沒什麼，但如果有一些讓人不舒服的舉止，她會講出來，很多事情要好好處理去面對，以前年輕覺得和氣生財、以和為貴，為顧全大局， 有些場合有些人喜歡你、對你示好，覺得不舒服就適時找時間離開，讓對方有台階下，以前在秀場遇到這種狀況，她口氣不會很兇，一次、兩次之後對方就不會再試了，因為男人覺得試過一次、兩次碰釘子，就會知道沒機會了。她覺得現在很多人選擇說出來讓自己好一點，是ok的，這年代和那個年代不一樣，要珍惜自己愛護自己。

她說過去秀場時代的她很年輕，年輕女孩子遇到這種事的機會多一點，舞台上吃吃豆腐是工作效果，私底下大家聚會聚餐，難免會碰到某一些欣賞的，遇到不舒服的她會適時找機會換位子，屬於那種顧全大局，工作場合就以和為貴， 不管主持人或是藝人，她不跟任何一個人有比較特別的關係，跟每一個保持友好關係就好，屬於「人人好」。

至於遇到無法招架的尷尬場面，她有她的方式，「他們會找機會試探，第一次試探、第二次會更直白一點，我就尊稱他前輩大哥，把關係拉開，如果你不願意，他也不會再繼續，我們是顧全大局。」她不諱言潛規則很多，也有聽說過，那個年代她沒有經紀人，還好沒有勉強她的，「潛規則因人而異，我是潛規則沒有在我身上發生，我一步一腳印，不會走那個方式，就是做好我的事情，把事情做好，機會還是有的」。

資深藝人廖峻遭女網紅李伊妍開記者會指控性騷，她表示，以前在秀場時跟廖峻是同期出道，但兩人並不熟識，且因為最近錄影忙沒注意到新聞，對於廖峻捲入性騷一事，完全不知情，也希望演藝圈能盡快恢復平靜。

對於日前黃子佼遭控性騷後開直播失控大爆演藝圈的料，波及不少藝人，對此陳美鳳直言「不方便多說」，但她肯定黃子佼在演藝工作上的努力敬業。

至於傳出離婚的藍正龍、周幼婷，陳美鳳說聚餐碰過幾次藍正龍，但沒有太多交集，一切就是緣分，個人覺得好聚好散，曾經彼此都有愛過，後面沒在一起，也不須再說什麼，日子還是要過、不用想太多，他們有小孩，血緣無法切割，好聚好散，搞不好又在一起。