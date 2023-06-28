在德國特奧會自行車路賽奪金牌的徐語彤（左）和校長陳瑞榮（右）開心比出現代版的YA手勢。（羅浚濱攝）

竹北高中一級學生徐語彤，是輕度智能障礙，國中被發現有自行車天份，是中華台北特奧自行車選拔賽中速度最快的女選手，日前代表台灣參加在德國柏林舉辦的2023夏季世界特殊奧林匹克運動會，她在5公里公路賽以7分55.55秒的成績，擊敗眾多好手勇奪金牌！

徐語彤就讀新豐國中期間，啟蒙教練羅盛堉老師發掘她有自行車方面的天分，在體育課進行融合教育，讓特教班學生及普通班學生有機會互動交流，也讓特教學生練習嘗試各種不同的運動，更帶著他們參加中華台北特奧的許多賽事。

徐語彤國中最後一學期，參加自行車及輪渦競速的選拔賽，在眾多選手中脫穎而出，成為中華台北特奧自行車代表隊的國手之一，進入竹北高中後，一邊參加特奧訓練，一邊得顧及學校課業。

導師董怡軒表示，徐語彤能把該做的事情做好，不抱怨也不喊苦，在學校表現一直很優異，即使在代表隊訓練期間，也沒有落下學校需要完成的作業，總是維持班上第一名的成績，目標是在畢業前取得烘焙丙級證照及門市服務丙級證照，是個願意為自己負責任的孩子。

徐語彤第一次出國參加比賽，是興奮又緊張，擔心有水土不服的問題，最後戰勝自己的擔憂，21日在5公里公路賽以7分55.55秒的成績勇奪金牌，日前光榮歸國。

她和校長陳瑞榮開心比出現代版的YA手勢，感謝代表隊李書儀教練無微不至的照顧，讓她能開心享受新體驗，李添焜教練技術指導，讓她可以不斷練習進步，在世界舞台為國爭光。

陳瑞榮表示，徐語彤經過這場比賽的獲獎經驗，可以讓門市服務科的孩子借鏡，找出自身的優勢能力，加上持續的努力打磨，將來必有發光發熱的一天。