回到澳洲後，James和Glenys仍透過通訊軟體向護理團隊彙報身體狀況與後續復健成果；五月底James生日時，醫療團隊還錄製了生日影片祝福。（花蓮慈濟醫院提供／王志偉花蓮傳真）

來自澳洲的73歲James與太太Glenys，4月間搭郵輪到台灣旅遊，出現嗜睡且有左側乏力症狀，被轉送到花蓮慈濟醫院，腦部電腦斷層檢查，是出血型腦中風，經開刀手術抽吸血塊，術後仍在醫院進行1個月的復健治療，原本開心出門旅遊，卻意外住進了醫院。他們返國後透過視訊表達夫妻在異國受到慈濟護理團隊悉心照顧，這趟旅程讓二人終身難忘。

James因左側頂葉及顳葉周圍組織水腫緊急入院，手術由神經醫學科學中心主任邱琮朗執行，過程順利，只是先前的血塊壓迫造成了James的記憶、語言能力受損和行動能力下降，術後仍需住院觀察復健。

因意外插曲，讓二人情緒都有些低落，加上語言以及飲食習慣等差異，讓夫妻十分難熬。護理部副主任王淑貞特別尋找醫院附近能夠開伙的民宿，讓Glenys方便往返醫院和暫時住處，並能夠為先生準備合口味的料理，也將畫作貼在加護病房，安撫先生情緒，曾在澳洲有留學經驗的王淑貞，多次到病房關心，陪James說話解悶。

剛中風的他原本連一個句子都難以完整表達，且身體無力需靠輪椅代步，但在一天天堅持不懈的復健下，情況逐漸好轉，直到出院時已可以正常與人交流，倚靠拐杖就能自行行走。

James已於5月中出院返回澳洲，但仍持續透過通訊軟體向護理團隊彙報身體狀況，並分享生活點滴；James生日時，醫療團隊還特別錄製了生日祝福影片，歡唱生日快樂歌，為大洋彼端的壽星慶生。James感謝慈濟醫療為他賦予新生命，對二位陌生的外國人的友善，真的令夫妻又驚訝又感動。也盼James能早日恢復到生病前的狀態，再分享和太太的遊記。