暑假來臨，台中市梨山地區水蜜桃也進入產季，為行銷梨山地區觀光產業及農特產，台中市府特別舉辦「梨山森活節」活動，規畫小農市集、健走等活動，邀民眾上山避暑。台中市副市長黃國榮表示，6月下旬至8月是水蜜桃產期，今年產量雖略減，但甜度不受影響，公所攜手電商平台將開放預購。

梨山地區水蜜桃產量占全台一半，栽種面積約有462公頃，品種包括上海水蜜桃、新白鳳、大玉白鳳、中津白桃、瀨戶內等，和平區長吳萬福指出，梨山水蜜桃甜度達13度以上且肉質緻密多汁，受氣候影響，今年產量略減約2至3成，但價格與往年落差不大。

為行銷梨山地區觀光產業，市府28日特別舉辦「梨山森活節」宣傳記者會，邀民眾到梨山登山、吃美食。(林欣儀攝)

吳萬福說，為擴大水蜜桃銷售通過，今年特別結合電商平台，即日起於「MOMO購物網」及「中華郵政i郵購」上架並開放預購，7月中旬後也將在楓康超市全台47個門市上架銷售，之後並會透過家樂福量販店及超市販售。

而為行銷梨山地區觀光產業，市府28日特別舉辦「梨山森活節」宣傳記者會，黃國榮說，梨山有溫泉、步道等，是優質的旅遊勝地，且不同季節有不同風貌，除有水蜜桃、蜜蘋果及甜柿等農產，梨山茶品質極佳、是世界公認的好茶，邀民眾到梨山登山、健行、喝好茶、吃美食。

「梨山森活節」將於7月29、30日在梨山賓館前登場，藉以行銷水蜜桃，屆時將有健走、開幕表演活動。和平區公所指出，為深化，梨山水蜜桃的知名度，近日也將舉辦多場小農市集展售。