女星大牙（周宜霈）27日指控多年前遭黑人陳建州性騷擾，引發輿論譁然，對此，陳建州夫妻今（28）日聯合提告，不僅要大牙賠償1000萬元，還要求她在個人臉書發布道歉文「置頂3天」。然而，有律師看了黑范夫妻的聲明稿後感到十分意外，分享了3點見解，直說：「強制道歉是違憲的」。

陳建州夫妻今日發布律師聲明稿，反駁大牙的控訴，直說是虛偽不實，已經違法並侵害到陳建州的名譽及人格，因此提出民事訴訟，要求大牙賠償新台幣1千萬元，還要大牙在個人臉書刊登道歉啟事，「置頂3天」，而訴訟取得的賠償金額，將全數捐出給婦女保護、犯罪被害人保護等社會公益慈善團體。

這份聲明稿曝光後，巴毛律師沒過多久就在個人臉書粉專提出3點見解，首先是陳建州的律師疑似將范瑋琪的名稱寫錯，不過後來有網友補充，「范偉琪」才是本名；再者是提出1000萬元的損害賠償，必須先繳10萬裁判費。

第三點，巴毛律師提到，憲法法庭已做出111年憲判字第2號判決，認為恢復名譽的方式，不包含法院以判決命令加害人道歉，為的就是要符合憲法保障人民言論自由及思想自由的意旨，也就是以判決強制道歉是違憲的，巴毛律師說，「這個憲判字當時蠻轟動的，現在還會有律師提出訴之聲明是要被告刊登道歉啟事，我有點意外咧」。

貼文曝光後，底下網友熱議，「好噁的操作受不了，如果還有其他受害小姐希望趕快出現」、「這對夫妻讓我感到很不舒服」、「是不是怕更多受害者出來，所以先下馬威，再爆料我再告」、「個人是覺得請得起律師的人，不好惹」。