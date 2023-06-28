新北市汐止私立幼兒園餵藥疑雲，士林地檢署以學童尿液及毛髮等精確檢驗結果皆確認「未檢出」，28日簽結。侯友宜競選工作室發言人吳亮賢表示，今日結果證實民進黨總統參選人賴清德、發言人戴瑋姍及立委賴品妤，全都是帶頭散播假消息的元兇，不顧科學證據只顧造謠、製造恐慌，「民進黨一再散播假消息，才是真正的餵毒給社會大眾的兇手」。

吳亮賢表示，先前不管是質譜儀結果，或是台灣事實查核中心，都已經證實賴清德團隊就是造謠元兇，但即便侯友宜團隊多次呼籲賴清德，必須要為自己及團隊公開造謠而道歉，賴清德及其發言人仍不知悔改，甚至變本加厲。

吳亮賢說，先前賴清德發言人戴瑋姍不斷要求要以毛髮檢驗結果為證，如今檢方調查結果已證實，汐止私幼案就是未檢出，證實烏龍一場，請問賴清德、戴瑋姍還有賴品妤，對於先前不斷影射及造謠，造成社會恐慌應該道歉。

吳亮賢說，還是在民進黨眼中，無論醫學專家、檢方，只要不符合民進黨的意，全都是不合格的檢測標準？奉勸賴清德、戴瑋姍、賴品妤，在警方傳喚之前，趕快先去警察局自首自己就是造謠元兇，賴清德也應該為自己身為副總統，卻造謠製造全國恐慌而道歉，甚至退選負責。

吳亮賢呼籲，新北地檢署應該向士林地檢看齊，為何同樣是檢調單位，卻有截然不同的偵辦效率，新北檢調究竟是害怕什麼，難道民進黨跟賴清德給了莫大壓力，才有苦說不出。