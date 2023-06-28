民進黨今天宣布，苗栗縣第二選舉區，與無黨籍候選人曾玟學合作。談到最近民眾黨總統參選人柯文哲及黃國昌對於服貿的態度，曾玟學表示，黃國昌跟柯文哲都是當時享受政治紅利的人，尤其黃要清楚表態； 據轉述，民進黨今邀請專案的報告的政大學財務管理系副教授盧敬植會前與黨主席賴清德談話時提到，10年前台灣跟現在台灣，已經不一樣，為何要再談服貿這議題？

此外，對於國台辦朱鳳蓮今天提到服貿議題時，強調要「堅持九二共識基礎」。民進黨發言人林楚茵表示，那柯文哲認不認同九二共識，一個中國原則？這樣又算不算是以商逼政？「以商逼政，製造民怨」是中國大陸慣用的伎倆；選總統的人，不能不表態，柯侯都應該面對給答案這幾天柯文哲又提起服貿，完全不意外，中國大陸國台辦立刻見獵心喜跟柯一搭一唱。

曾玟學指出，10年前也有參與立委的夥伴，都在街頭上守護台灣自由民主，當時反服貿非常複雜，大家心中有各自期待，有人反服貿、有人反黑箱、有人反統戰，或是想守護自由民進，或是看到學生被欺負等，若要把這場運動，如果要把這場運動很簡單的話約成反服貿的話，收進這場政治紅利的政治人物，沒有資格代言這場運動。

他說，當時參與的年輕的學生，現在10年後都成長茁壯，沒想到10年後這個議題還會被拿出來，他們跟10年前，對於國家想像跟民主自由的守護是一樣，想要用不同模式守護我們的國家。

他說，所以對於當時的政治人物說出這樣的話，他難以接受，對於黃國昌前主席，退黨後他就沒有跟黃有任何聯絡，所以沒有任何想法。

他認為，黃國昌跟柯文哲都是當時享受政治紅利的人，兩人要秉持當時號招群眾上街頭，大家所支持的原因，要在這時候堅決表態。

他說，不能把這場運動單純反服貿而已，把議題帶到這風向是不能負責，尤其黃要清楚表態。