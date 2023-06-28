Based on our projection model, current valuations for pending #Angels free agent, & runaway MVP favorite Shohei Ohtani.



Shohei the Pitcher

6 years, $202,000,000



Shohei the Hitter

9 years, $326,000,000 — Spotrac (@spotrac) June 27, 2023

天使「二刀流」大谷翔平是當今棒壇第一奇人，以他今年恐怖的打擊表現，外界評估他即使剩下「一刀流」，年薪也值得3000萬美元以上。職業球員薪資專門站Sportrac的推特運用模型分析大谷的「一刀流」價值，「投手大谷」為6年2.02億美元，「打者翔平」價值為9年3.26億美元，「二刀流」合計起來就是總值5億美元的身價！

1個球員拿走全隊5000萬美元年薪雖然不可思議，但大谷的打擊能力可比神鱒和法官，還有優異的投球能力，上季他的自責分率2.33勝過聯盟平均值72％之譜。除了球場戰力還有大谷的商業價值，日本是非常龐大的市場，今年天使給大谷3000萬美元年薪，Sportrac估算他的代言收入4000萬美元，總計7000萬美元成為大聯盟最高收入的球員，當代幾乎只有足球和籃球明星能與他相比。

2019年大谷翔平因為右手肘韌帶手術，整個球季無法投球，仍能以指定打擊身分貢獻球隊。他生涯最糟的成績是在2020年疫情縮水球季，出賽44場僅有0.190打擊率。不過2020年例行賽太短，渥特（Luke Voit）還以22轟拿了全壘打王，現在差點找不到球隊打球，2020年國聯賽揚獎得主包爾（Trevor Bauer）後來也未能在完整球季證明自己實力，還被官司逼到遠赴日職打球。