以每日額度餘額口徑，北向資金截至A股收盤淨流出18億元；以買賣成交額口徑，北向資金淨賣出41億元。
新浪財經報導，大陸A股指數28日觸底回升，三大股指盤中均跌超1％，隨後跌幅逐漸收窄，滬指午後一度拉漲翻紅。
盤面上，遊戲、傳媒等AI應用端午後反彈，迅游科技漲停，惠程科技、中廣天擇漲停板，掌趣科技大漲12％。
機器人、減速器概念活躍，中馬傳動連續5日漲停板，優德精密漲停，聯誠精密漲停，通力科技漲超14％。煤炭、電力股逆勢大漲，深南電A連續4日漲停板，陝西黑貓、雲煤能源、鄭州煤電、世茂能源、寧波能源、桂東電力漲停。
下跌方面，CPO、數據概念股等領跌，浪潮信息、雲賽智聯、紫光股份、恒為科技跌停，龍芯中科、光庫科技、博創科技等跌超10％。
28日A股主要行業ETF多數下跌，人工智慧AI ETF、通信ETF跌超3％，5G ETF跌近3％。
另外，大陸商品期貨28日收盤走勢分化，尿素漲逾3％，鐵礦石漲逾2％，滬錫、焦炭、甲醇漲逾1％；純鹼跌逾2％，低硫燃油、燃油、原油、白糖跌逾1％。
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