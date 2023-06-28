「海邊公園小火山，蠢蠢欲動？」，台東蘭嶼1名魯姓居民，今早在個人臉書PO出1張火山噴發照和短文，火紅的岩漿噴射而出，照亮夜空，隨即引發網友熱議，他急忙解釋「誤會一場」，照片其實是漂流木火炬，乍看之下如火山，實則表達憤怒情緒，是蘭嶼人才懂的「幽默」。

遠遠望去，蘭嶼島上山巒間有1處凹崁，冒出火紅色的焰光，直衝天際，照亮漆黑的夜空，讓人驚呼，究竟是怎麼一回事。

魯姓蘭嶼居民今早在個人臉書PO出1張疑似火山噴發的照片，文中寫到「海邊公園小火山，蠢蠢欲動？咦…夜釣奇遇」，隨即引發網友熱議，甚至不少好友直接打電話詢問，讓他一早接到手軟。

「蘭嶼人才懂的幽默」，魯姓居民說，其實照片中的火山，是他手持點燃的漂流木火把，在後方的群山映襯下，形如岩漿噴發的火山口，之所以會拍下這樣的照片，是為了表達心境。

他說，昨天到海邊夜釣槓龜，怒火中燒的情緒就像火山爆發，如果是原住民族人就會懂背後的意涵，這是一種常見的暗喻，也請大家不必驚慌，蘭嶼火山並未「死灰復燃」。

位在台東東南外海的蘭嶼，是由海底火山噴發形成的火山島，著名景點「饅頭岩」、「老人岩」和「象鼻岩」等皆為火山頸地貌，吸引遊客拍照打卡。