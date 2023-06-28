首份由台灣人發行的報紙《台灣民報》創刊100周年，蔣渭水文化基金會今起於渭水驛站推出《媒體先鋒-台灣民報百年特展》，展出珍貴的《台灣民報》原件，北市文化局表示，渭水驛站特別展示袖珍版的台灣民報總批發處模型，讓民眾一窺歷史場景。

《台灣民報》發刊於1923年，前身為《台灣青年》與其更名後的《台灣》雜誌，其創刊時台灣已有《台灣日日新報》、《台灣新聞》、《台南新報》三大報，但這些報紙的經營者皆為日本人，台灣知識分子為讓人民發聲，才創建台灣人自己的報紙。

當時《臺灣民報》於東京創刊，需耗時3至4天船運才能運抵台灣，當時報紙發行設有發行許可制、事前審閱制等，需經總督府嚴格管控，最長可達40天新聞檢查才能發行，其發行後也發揮媒體第四權，監督殖民政府，台灣文化協會也在全台廣設講座及讀報社，讓民眾了解資訊。

特展展出珍貴的《台灣民報》原件，帶領觀眾了解台灣人民爭取言論自由的歷史。（北市文化局提供／張芷瑜台北傳真）

文化局表示，此次展覽以「文化啟蒙做先鋒」、「帝國殖民蔽視聽」、「公正輿論輝大筆」、「民主思想鼓浪潮」四大主題，闡述《台灣民報》發展過程，除了豐富的照片與史料，現場特別展出珍貴的《台灣民報》原件、以及後來所衍伸的《台灣新民報》、《興南新聞》原件收藏品。

為讓民眾感受《台灣民報》的發行情況，文化局也說，渭水驛站特別展示袖珍版的台灣民報總批發處模型，以1比18的比例縮小製作，還原當時大安醫院兼台灣文化協會本部、台灣民報總批發處的場景，讓民眾一窺當時大安醫院結合住家、醫院、辦公室的場景，歡迎大家到場觀賞特展，了解知識分子為言論自由奮鬥的故事。