至於公司股票何時能解除全額交割、恢復普通交易？閻雲表示，泰福生技今年3月完成減增資程序，第一季財報每股淨值已提升至8.49元，減資效益已顯現。而後進行的現金增資12億元也在4月募集完成，對本公司第二季每股淨值具正面助益，公司表示，若第二季財報公布的每股淨值仍高於5元，按規定即可恢復正常交易。

泰福主要產品TX01再次叩關，上市查驗登記(BLA)申請現由美國FDA審查中，若順利通過審查，取證指日可期。

閻雲強調，公司已著手CDMO布局，運用台灣長期建立的研發量能、人才優勢，並結合美國子公司GMP生產在地化及通過美國FDA嚴格查廠經驗等利基，積極建置CDMO服務平台，以一站式服務模式成為台灣、甚至全球生技醫藥委託開發暨製造服務的最佳策略夥伴。

閻雲表示，台美專業分工與通力合作的服務模式，將成為泰福獨特的競爭優勢，為泰福開創新局。

泰福的美國子公司今年初除忙於FDA查廠之餘，亦同步著手建置美國CDMO業務架構，宣示跨足CDMO的決心：對內進行組織調整，強化員工在CDMO方面的專長與經驗；對外則持續延攬相關人才，今年二月延攬加入美國泰福的生力軍-營運長John R. Mosack，擁有美國生物製藥界卅年的CDMO經驗。