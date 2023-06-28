然而，施羅德投信仍認為有三大風險，下半年需要留意。第一，通膨再起：因就業市場強勁或超額儲蓄使消費力道未見減少，通膨壓力仍存，即可能讓聯準會政策轉向，也就是更為積極升息。第二，過度信用緊縮，造成經濟衰退：誠如上半年，銀行體系過度收緊放貸條件，造成系統性危機，造成經濟陷入衰退。第三，地緣政治風險：目前看到中美緊張情勢依舊，台海危機也並未解除，都會動搖投資信心。

在此環境下，施羅德投信建議，下半年投資不妨朝向「好勢多」。整體來說，各國央行有望今年內結束本次升息循環，市場反彈行情可望延續，唯須留意上述的風險以及貨幣政策不確定性，造成市場震盪。而多元分散，全球布局，相信仍會是下半年投資市場的主旋律。

「好」是好收益。以全球布局的高評等多元債券為核心，先行參與投資級債券的息收，並期待升息末升段帶來的債券反彈機會。這個策略在上半年已看到成果，下半年也可以延續。

「勢」趨勢股票。可選擇永續增長以及顛覆未來型股票，因為永續概念依舊是各國政府推動的主力，是資產配置中不能缺少的一環；另外是藉由基金同時布局產業創新龍頭企業，真正參與人類發展的革新，一網打盡不漏接。

「多」全球多元資產。透過基金同時配置約30%股市、30%可轉債、30%收益型資產，在當前股債價值浮現，但市場可能持續震盪下，成為投資人不錯的選擇。此外。建議全球佈局動態調整，不只在北美，更網羅歐洲和新興市場的投資機會，才能參與市場輪動機會。