6月即將結束，小孟老師在臉書上分享下半年遇災能化劫的前4名生肖，依序是生肖屬兔、羊、狗、猴，其中第1名的生肖兔今年犯太歲，在鬼月容易身體不適，也不宜前往山上或海邊，並且建議可穿著粉色或白色系衣服，就能帶來好運抵擋煞氣。

▍第4名：生肖猴

生肖猴在下半年只要有任何八卦是非流言，或小人劫難，被人捅刀的災禍，都將會自動化解，建議可多冥想喜愛的宗教神祇，或多聽心靈音樂有助身心淨化，化劫指數85％。

▍第3名：生肖狗

生肖狗在下半年外出需特別小心，容易遇到交通車關，所幸吉星落入，能大事化小、小事化無，建議外出走路不宜滑手機，天雨路滑更需注意，可多冥想太陽就能化解災厄，化劫指數90％。

▍第2名：生肖羊

生肖羊在下半年需注意健康，雖然疫情已逐漸趨緩，但須當心夏天將迎來另外一波高峰，外出勤洗手、戴口罩，也要多吃蔬菜水果。當感冒生病時能出現優秀的醫師替他們治療，化劫指數95％。

▍第1名：生肖兔

生肖兔今年犯太歲，需特別小心鬼月的時候，容易身體不適，建議7月不宜前往海邊或山上，以免沖煞。另外貴人運極強，即使遇到衰事，貴人能幫助他們擺脫厄運，建議可多穿粉色或白色系衣服，就能帶來好運並抵擋煞氣，化劫指數100％。