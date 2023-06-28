周三香港恆生綜合指數收盤上漲23.92點或0.12%，為19172.05點。國企股(H股)升0.3%，為6521點。科技指數漲0.8%，為4002點。

汽車股再度強勢，造車新勢力蔚小理上漲，小鵬升11.2%，蔚來漲7.2%，理想升2.8%。中國公布今年前五個月汽車製造業利潤為年增逾24%。

公用事業股走高，中電升1.3%，中華煤氣升0.3%，長江基建漲0.7%，電能漲1.7%。

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