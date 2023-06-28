台東縣自然史教育館與國立自然科學博物館攜手策畫「我家蟲住民」特展。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣自然史教育館與國立自然科學博物館攜手策畫「我家蟲住民」特展。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

暑假來台東有新景點了！位在三仙台風景區附近的台東縣自然史教育館與國立自然科學博物館攜手策畫「我家蟲住民」，以家中出現的生物為主題特展，即日起展出至2024年2月18日，歡迎親子一同前往參觀，認識家中的室友們。

「我家蟲住民」特展以「家」作為核心概念，讓參觀者從日常生活環境中認識不僅僅是蟑螂、蚊子、蒼蠅和螞蟻等熟悉的生物，還有許多平常被忽視的節肢動物。透過這次特展，希望能夠改變民眾對家中節肢動物的觀點和態度，明白蟲在家中出現是自然現象，不再因未知而感到恐懼。同時，也將介紹如何以環境友善的方式減少家中生物的存在，促進人與生物的和諧共處。

三仙國小代理校長李俊德指出，台東縣自然史教育館長期以來致力於推動海洋和原住民文化方面的環境教育，此次特展能減少對蟲的恐懼，進而了解這些生物在家中所扮演的角色和意義，並學習如何與它們和平共處。

科博館策展人詹美鈴說明，特展也展示了各類家中蟲住民的標本、紙雕模型、蠟燭模型，以及可愛的蟑螂大抱枕。希望藉由這些展品引領參觀者逐步探索家中親密卻又陌生的蟲蟲室友。

此外，民眾還可以通過掃描QRcode連結至「Let's 探索家中的昆蟲學習資源網」（http://dobug.nmns.edu.tw/）查看各種家中節肢動物種類的介紹與生物學，更加認識與了解這些家中蟲住民們，以減少除蟲藥劑使用，甚至將家中出現的節肢動物做為改善家裡環境的指標，同時，讓民眾知道「家」也能成為探究科學的好場所。