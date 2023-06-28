美國德州機場一名地勤工作人員上週被捲入客機發動機後身亡，經驗屍官查明身分，死者為27歲的雷納（David Renner），當局認定他是故意走到發動機前自殺。

一名聽過事件簡報的消息人士25日告訴英國「衛報」（The Guardian），雷納似乎是「故意走到還在運轉的發動機前」，調查人員正深入調查。

屍檢結果發現雷納死於鈍器和銳器造成的傷口，並確認傷勢是自殺所致。當地驗屍官將其發現轉交給國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）。

運安會官員表示，他們無意調查雷納之死，這起登上全國新聞頭條的案件幾乎結案。發言人說：「飛機或機場方面都沒有操作安全上的問題。」

雷納服務的公司在德州聖安東尼奧市（San Antonio）國際機場提供達美航空（Delta Air Lines）與其他航空公司地勤服務。23日晚間10時25分左右，一架從洛杉磯飛抵機場的達美航空班機還在跑道上滑行，途中雷納被捲入仍在運轉的發動機。

「紐約郵報」（New York Post）報導，雷納的弟弟對媒體透露，雷納曾有心理健康問題，並非第一次自殘，但最近並無有意自殘的跡象。

弟弟還說，由於雙親離異，哥哥的童年跟兩個不同的家庭一起住，有時日子過得並不容易。（譯者：楊昭彥/核稿：劉淑琴）

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