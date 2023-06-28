上海世界移動通信大會於6月28至30日在上海新國際博覽中心舉辦，至今已經舉辦第10屆，為亞洲最大規模、最具影響力的移動通信展覽會，並由全球移動通信系統協會（GSMA）舉辦。

香港經濟日報28日報導，孟晚舟指出，當前5G發展正從量變進入質變，2022年中國5G用戶已達到5.6億，今年全球更有望實現15億5G連接，預料2030年可增至50億，全球移動產業對GDP貢獻將達6兆美元。

在消費應用方面，孟晚舟表示，2023年全球社交媒體的商品和服務消費預計規模達1兆美元，5G、雲端、人工智慧（AI）將引發鏈鎖式反應，將消費市場乘數倍增，讓「買家」變成「賣家」。

面向未來，新應用、新終端推陳出新，孟晚舟表示，5G新通話、裸眼3D等帶來沉浸交互式體驗，5.5G則是5G網路演進的必然之路。5.5G網路下行萬兆、上行千兆、千億聯接、內生智能的網路已經明確，從5G到5.5G，將更好地符合人聯、物聯、感知、高端製造等場景，孵化出更多的商業新機會。

孟晚舟表示，5G發展未來應用在移動社交、交通、製造、能源等多方面，並認為雲端和運算能力將是未來科技提升的重要環節。她指出，5G、5.5G、AI、雲端都是資訊發展的代表，呼籲同業共同努力，擁抱這科技發展前景。