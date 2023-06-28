民進黨中執會今邀請政大學財務管理系副教授盧敬植以「從數據事實探討教育平權政策-公私立大學學費差距補助」為題專案報告；身兼黨主席副總統賴清德會後裁示，政府提出的私立大學學雜費補助政策經費外加，不會排擠其他高教經費。

此外，賴清德致詞時也強調，他提出了縮短公私立大學學雜費的差距，非常感謝蔡英文總統的支持，以及行政院長陳建仁的支持，並另外提出了高中職免學雜費，在教育工程打下了更深厚的基礎。

他說，後續政府會持續來推動，特別是盧敬植教授剛剛所提供的數據相當有說服力，民進黨也可以多加利用，讓社會更加了解，得到更大的支持。

民進黨新聞部主任張志豪轉述賴清德裁示指出，今天是「民主大聯盟」，從盧提出的數據可以看出，國家投資在公私立高教每生平均資源的明顯差別，而政府所提出的政策，是希望在追求大學卓越的同時，縮短公私立大學學費的差距，同樣顧及社會公平，並且經費外加，不會排擠其他高教經費。

賴清德說，根據111 學年度私立大學日間及進修學士班、二專、五專後二年等共約59萬1646人，私立大學學生如果每人每年補貼 25000 元，所需預算約為一年 148 億元，大概只佔112年中央政府總預算2兆6890億元之0.55％。

他指出，民進黨執政重視財政紀律，連任後，2021年、2022年債務還本1200億以及1500億元，連續兩年創歷史新高，目前債務比率也是歷史上相對低的水平。債務比例從2013年的35.9％降至2022年的28.23％，而2021、2022年的稅收分別超過預算數4327億及4950億。

他說，經濟有成長、稅收有增加，政府財政更為穩健，經濟成長的果實要落實於社會的公平正義。

賴清德強調，為年輕人減壓，讓年輕人沒有後顧之憂，專心為學業、前途打拚。我會持續做，替未來國家希望工程打下更堅實的基礎。