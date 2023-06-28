國軍向來是農漁業的堅強後盾。全國漁會於27日邀集陸軍後勤指揮部副食供應中心、國軍副食供應站各站等人員，前往梓官區漁會參訪，全國漁會總幹事林啟滄等人介紹食品安全的維護，讓國軍吃得安心。

高雄市海洋局表示，高市目前供應國軍副食品有梓官及林園區漁會，近年來市府輔導轄區漁會改善提升漁獲分切處理場、冷凍庫、冷凍運輸車等多項冷鏈硬體設施，如梓官區漁會加工廠更取得HACCP、ISO22000等國際認證，漁獲加工處理更朝向專業化與客製化做加工生產。

林啟滄指出，全台負責供應國軍副食品業務漁會計有10站，高雄就有2站，在去年各漁會供應國軍漁產類副食品達到約1000公噸，此次漁會與國軍副食供應站各站人員參訪梓官區漁會所建置加工廠、魚市場，讓參訪人員了解從魚貨捕撈、拍賣、加工程序整體過程，提昇大眾對漁產品的信心。

梓官區漁會總幹事張鈞華也說，感謝市府對在地漁會的輔導與補助，未來會積極配合市府推動「三章一Q」地，提供安全衛生的水產品。三章一Q是指CAS台灣優良農產品、產銷履歷農產品（TAP) 、有機農產品等標章，及台灣農產品生產追溯的QR Code。