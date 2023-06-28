歌手蕭敬騰昨(27日)在社群上公開與相識16年的經紀人Summer（林有慧）求婚成功的喜訊，消息一出震撼全網，也獲得外界不少祝福。其中，蕭敬騰的「乾媽」向太，也在微博上發聲，除了恭喜他外，更誇讚他：「有情有義，專一有才華。」

蕭敬騰昨晚在各大社群平台上更新長文，公開與經紀人求婚成功的喜訊，而在相關畫面中，可見到不少明星藝人在現場為蕭敬騰助陣，舉凡周杰倫帶著老婆昆凌一同參與，還有賈靜雯、修杰楷夫妻、小禎、羅志祥等人皆在現場，並開心地與兩人合照。另外，賈靜雯事後也在社群上放上與他們的合照，意外曝光林有慧手指上的超大鑽戒，讓網友看了相當羨慕。

另外，蕭敬騰的「乾媽」向太也在微博上發聲，甜喊林有慧是「媳婦兒」，祝福這對有情人終成眷屬，「我兒蕭敬騰是個有情有義的人，專一又有才華。林有慧媳婦兒一直在身邊陪伴著他、鼓勵著他，兩人永遠都要幸福快樂下去！」

事實上，蕭敬騰除了昨晚公開求婚喜訊外，今(28日)也在加碼更新社群平台小紅書上的自介，將原本的字句「我愛彈吉他」改成的「我愛林有慧」並且複製相當多次，高調示愛的舉動讓網友看得嗨翻，紛紛留言寫下：「真的是戀愛腦本人了」、「我宣布這是真愛」、「真的從文字中感受到滿滿的愛意。」