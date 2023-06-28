昭和浪漫洗濯屋霜淇淋為夏日旅行消暑並帶來歡樂。（昭和浪漫洗濯屋提供／吳娮翎台北傳真）

台北凱達大飯店百宴自助餐廳推出「台灣復古懷舊冰菓室」的沁涼冰品。（台北凱達大飯店提供／吳娮翎台北傳真）

充滿復古懷舊風的「大稻埕」是許多人假日出遊的好去處，每年情人節大稻埕煙火更是震撼級視覺享受，今年升級成為連續51天的「2023大稻埕夏日節」活動，7月1日起至8月20日，天天有精彩主題活動，每週3晚間還會施放中低空煙火，8月20日更有大型煙火展演，為迎接這波夏季浪漫盛事，頂級飯店也推出活動響應。

台北凱達大飯店於大稻埕夏日節活動期間推出住房與餐飲優惠，平日每房只要2699元起，每周3中低空煙火之夜再享百宴自助餐廳8折優惠。

北投亞太飯店從7月1日起至8月29日推出「2＋1夏日沁典」住房專案，每晚8800元起，6到11歲兒童免加價（限1位），另迎接大稻埕夏日節，獨家贈大稻埕打卡名店「昭和浪漫洗濯屋」霜淇淋兌換券。業者也針對中南部遊客，祭出2日遊方案，可以先到全台唯一溫泉軍醫眷村「北投中心新村」踩點，再至古老百年日式木造建築「普濟寺」、 北投溫泉源頭「硫磺谷」、北投溫泉博物館遊玩，翌日到迪化街巴洛克氣派建築「屈臣氏大藥房」、洗衣店變身霜淇淋甜點專賣店「昭和浪漫洗濯屋」吃霜淇淋打卡，晚間再到大稻埕絕美夕陽與花火。

除了大稻埕有慶典活動，北投溫泉博物館也推出「北投納涼祭」於7月14日至7月30日，北投納涼祭源起於日治初期，其中最大的納涼盛會為1913年的台北大納涼會，就在剛落成的北投溫泉公共浴場（溫泉博物前身）舉行，締造北投百年前就是夏日納涼聖地的歷史淵源，於此期間入住北投亞太飯店的旅客，將獲贈「納涼券」2張，獲邀參與溫博館年度盛事，另外針對閨蜜出遊，北投亞太也推出「夏日美肌大作戰」，主打泡湯、去角質的肌膚保養行程，適合工作忙碌的上班族也適合夫妻、閨密、母女同行。