「鏡電視」爭議不斷，NCC主委陳耀祥更趁立法院休會期間，臨時變更議程排審鏡電視，在今(28)日主導以4：0過關，同意鏡電視更換董座並上架86頻道，且為過關不惜以管制電梯、違反消防法規鎖上安全門，防止外人進入，避開民代與媒體的監督；新北市議員陳偉杰痛批，NCC審查鏡電視的操作手段，過去黑箱、今日硬闖，就是民進黨執政七年的標準手法與經典案例。

陳偉杰抨擊，民進黨政府急著「奉旨設台」，為護航鏡電視，原本陳耀祥還說好要等「調查清楚」，適時的「演一下」，以維護NCC獨立機關的角色，現在強渡關山直接放水，乾脆不演了。

陳偉杰指出，鏡周刊和鏡電視的「綠」是眾人皆知，主導、主事是民進黨的人、連主筆也是民進黨的人。鏡周刊為了幫助民進黨，攻擊政敵不遺餘力，平時就大作在野文章，選舉時其更直接授權民進黨運用其媒體資料，抹黑對手、汙衊在野，早就失去媒體監督的立場與資格；如今成立鏡電視，不僅比三民自還綠，更將成為蔡政府的「御用電視台」，顯見即將卸任的蔡總統，即使下台也還不甘寂寞，硬是要量身訂做個傳聲筒。

陳偉杰表示，鏡電視過去的審查就充滿了爭議，不但涉及人事鬥爭，還明顯的有政府施壓。如今民進黨執政，行政、立法、司法三權機關早就不分立，NCC這樣的獨立機關更不獨立，全是民進黨執政滿足私慾的工具。

他強調，由此可見，難保未來「數位中介法」這樣箝制輿論的惡法不會捲土重來，因此民意怎能不自救，「在野又怎能不硬起來？」。