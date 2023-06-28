奧地利畫家克林姆（Gustav Klimt）生前所繪的最後1幅畫作今天在英國倫敦以8530萬英鎊（約新台幣33億7290萬元）賣出，創下歐洲藝術拍賣的新紀錄。

法新社報導，這位象徵主義大師的作品「持扇的女子」（Dame mit Facher）在蘇富比（Sotheby's）拍賣行拍賣。

之前歐洲藝術品拍賣紀錄，是傑克梅第（Alberto Giacometti）作品「行走的男子 I」（Walking Man I）在2010年2月以6500萬英鎊締造。

1918年2月克林姆以55歲之齡意外去世後，人們在他畫室的畫架上發現「持扇的女子」。

蘇富比拍賣行的紐曼（Helena Newman）稍早表示，這幅作品是克林姆藝術巔峰時期所繪，他一些最著名和實驗性的作品都是在這個時期誕生。

過去曾刷新紀錄的作品包括莫內（Claude Monet）的「睡蓮池」（Le Bassin aux Nympheas），2008年6月在倫敦以4090萬英鎊成交。