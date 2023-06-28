買房看地段，捷運宅躍昇為民眾購屋的首選，本次《超好宅開箱》介紹蘆竹優質產品「佳陞豐景」，近倚桃園蘆竹機捷A10山鼻站，坐攬五酒桶山風光倚麗。以2-4房格局吸引新婚夫妻與小家庭入住，成熟生活機能使首購族築巢圓夢。

《超好宅開箱》推薦蘆竹捷運景觀宅 「佳陞豐景」近捷運享受商圈與山景環抱

「佳陞豐景」基地位置在桃園山鼻重劃區埤腳街，特色以五酒桶山風景環抱，得天獨厚的地理位置難得一見，距離桃園蘆竹機捷A10山鼻站只要600公尺，大約走路8分鐘即抵達，一站就到新北市，一線連接台北車站，距離桃園機場也只要6分鐘，前往國門暢通無阻。磁吸享受寧靜、綠意氛圍的新婚夫妻與小家庭客層。

「佳陞豐景」生活機能成熟，周圍有上下兩個既有商圈，分別是北邊的山腳商圈以及南邊的南崁商圈，有許多小吃店、連鎖餐飲、全聯與郵局，滿足居民日常所需；還有台茂購物中心、Costco和林口山景OUTLET，諸多百貨選擇只要10-15分鐘的車程，相當便利。

「我們以純住宅設計，秉持品質、安全、享受的精神，格局2-4房族群是以年輕夫妻和小家庭為主，環境優美為本建案強項。」專案副理吳承育說明學區優勢，車行3分鐘抵達公埔國小；4分鐘到達山腳國中，強調家長送小朋友上學可以晚點起床。另外走路200公尺可以到山鼻之旺公園，豐富兒童遊樂設施林立，適合家長帶小孩放電的好去處。

專案副理吳承育說明「佳陞豐景」以純住宅設計，秉持品質、安全、享受的精神，環境優美為本建案強項。(圖:中時新聞網提供)

「佳陞豐景」使用一筆成形的「一筆箍工法」，因為只有一個斷點，能減少箍筋被破壞的風險，結構大幅提升建築安全性。另外社區使用德國bwt反洗過濾系統，住戶用水更安心。 英國studor居家管道避免病菌垂直感染；電梯搭載sharp空氣離子清淨機；家中裝設樂奇新風機，醫療過濾網有效抗抵擋PM2.5；地板標榜零甲醛、零塑化劑的樂邁石晶地板，擁有減噪耐磨的保證。

「佳陞豐景」使用一筆成形的「一筆箍工法」，因為只有一個斷點，能減少箍筋被破壞的風險，結構大幅提升建築安全性。(圖:中時新聞網提供)

「佳陞豐景」建材、格局、設計與周邊機能樣樣完勝，公設相當豐富，包含迎賓大廳、交誼聽、健身房、兒童遊戲室、多功能教室和藝術迴廊。本建案不僅享有機捷比鄰和自然環境的雙重優勢，房價還比南崁區親民，1幢5棟僅177戶住家，還請賞屋者把握良機。