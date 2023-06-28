38歲女星大牙（周宜霈）爆料多年前去香港錄節目時慘遭陳建州性騷擾，不只想要「鬆一下」，還說：「沒辦法，妳范范姐就很不愛這種事啊！」超鹹濕的過程讓全網炸鍋，有人因此好奇發問，「真的有女生婚後不跟老公愛愛嗎？」意外引來一票過來人猛點頭，大嘆：「一年一次就算多」、「那慘況看了都流淚」。

大牙昨（27）日控訴，當年陳建州千方百計逼問她旅館房號，入門後不僅從背後環抱，更直接將她撲倒在床上，直說：「怎麼樣？壯吧」、「妳又沒試過，試過了搞不好妳會喜歡」、「沒辦法，妳范范姐就很不愛這種事啊」、「好！那我們快一點」。種種言論讓大牙直呼想吐：「范范姐不愛這種事，到底跟我有什麼關係？你再怎麼有需求，也不應該認為自己可以對其他女人這樣」。

不過，今日黑范夫妻共同發布律師聲明稿反擊，表示大牙的指控虛偽不實，對此求償1000萬元，還要求大牙在個人臉書發布道歉文「置頂3天」。

對此，有鄉民在PTT八卦板發文，表示他曾閱讀過一篇文章指出，部分女性婚後的性行為「頂多做幾次」，產後甚至「直接關機到小孩上幼稚園」，讓他覺得不敢置信，認為無論男女都有性慾，不太可能會在結婚後就出現這種問題，為此，他好奇發問，「真的有女生婚後不跟老公愛愛嗎？」

貼文曝光後，一票網友猛點頭，「有啊，生完的更多」、「你以為是都市傳說喔」、「婚後有小孩真的忙小孩，一堆沒再做了」、「一年一次就算多，還有人三年沒做過的」、「你不要…再說了…」、「累到啥都不想做，只想補眠很正常吧」、「我老婆生小孩之後就不給了啊」、「婚姻板一堆，那慘況看了都流淚」。

事實上，過去胸腔暨重症醫學科醫師黃軒曾在個人臉書發文指出，性慾隨著時間減退是普遍的現象，且和結婚初期的性生活頻率有關，有調查發現，夫妻結婚時若每周有4次以上的性生活，10年後每周仍可維持2到3次；但若夫妻新婚沒多久，每周僅有1次親密行為，10年後的性生活真的是寥寥可數。

黃軒表示，另一項研究指出，18至29歲的年輕人性生活次數最多，每年平均有112次，換算下來一周約2次，不過30歲後就開始下降；30至39歲之間的中壯年，每年平均86次，相當於每周1次；40至49歲的中年，每年平均只有69次，是性生活頻率最低的，雖研究得出年紀愈大，性生活次數愈少，但不代表「性慾」會變低，年齡、健康、情緒、壓力、夫妻生活品質等多重因素都有可能影響性生活。

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