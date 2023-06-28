據衛福部統計，台灣過去一年全台增加近1萬4千個脆弱家庭，且這些脆弱家庭當中組成多為年少兒童，經濟與生活狀況極其不穩定，常常面臨著不知道下一餐是否有著落的窘境，安得烈慈善協會與全家便利商店連兩年攜手推動「全家愛心食物箱計畫」，已提供1萬4650箱物資幫助5500位脆弱家庭的孩童解決三餐不繼的問題。

脆弱家庭為指因貧窮、犯罪、失業、物質濫用、未成年親職、有嚴重身心障礙兒童需照顧、家庭照顧功能不足等易受傷害的風險或多重問題，造成物質、生理、心理、環境的脆弱性，而需多重支持與服務介入的家庭。據六都市政府社會局資料顯示，六都的脆弱家庭通報個案中有超過5成為兒少家庭，平均單一縣市就有超過3000位孩童亟待援助。

安得烈慈善協會執行長羅紹和表示，安得烈持續努力援助全台15歲以下的脆弱家庭兒少，針對個案狀況與需求，提供適時、適需的資源，今年再次與「全家」合作，希望透過便於捐助的形式解決過往民眾在做公益前會遇到的一些問題如：以為捐款方式都是以匯款、到機構捐贈等固定沒有彈性的形式、覺得自己無法提供足夠的捐款因而卻步，讓大眾能輕鬆發揮愛心。

安得烈慈善協會與「全家」連續兩年攜手合作，推動「全家愛心食物箱計畫」，針對有需要的家庭提供援助，依據個案的年齡、健康狀況等需求，客製化提供即時、適需的資源。如針對新生兒家庭提供包含奶粉、尿布的嬰兒食物箱、針對罕病、重症等特殊身體狀況的孩童提供所需要的營養補給品。