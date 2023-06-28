國泰台大團隊協同主持人徐之強表示，民間消費支撐內需成長，上半年出口、資本財進口與存貨投資皆較原預估疲弱，對台灣上半年經濟成長率預估是負1％，但下半年則偏向樂觀預估經濟成長率有4.5％，對今年經濟成長率預估維持1.8％不變，有80％的機率落在1～2.5％之間。

徐之強認為，民間消費受到防疫管制措施鬆綁及開放國境提振而維持穩健，但主要央行維持高利率抑制通膨，影響各國經濟成長動能及終端需求，台灣電子業庫存調整延續至第3季，企業連帶放緩資本支出，預計今年投資可能呈負成長。

儘管主要央行先前加速升息對歐美需求的抑制效果仍存，且大陸復甦力道不確定性增加，但廠商去化庫存將接近尾聲，且AI題材有利台廠表現，下半年出口與投資前景有機會止跌回穩，限制整體景氣下檔空間。

在貨幣政策上，徐之強認為，台灣央行於6月中會議停止升息，主要考量通膨將緩步回降，認為台灣央行今年利率維持不變的機率仍大，但核心通膨率仍在2.5％左右，比CPI還要高，並預估今年核心通膨率不會低於2％，若核心通膨率上漲，不排出台灣央行有可能升息；而聯準會最新點陣圖已預告下半年還可能有兩次升息，美國核心通膨率仍在高檔，聯準會7月升息機率非常高。

在金融市場部分，徐之強表示，隨美歐銀行業擔憂減退，加上AI議題帶動科技股漲勢，美、歐金融情勢指數溫和改善，但中國景氣擔憂增加影響滬股獨弱，中國金融情勢指數相對偏緊。去化庫存將接近尾聲，且AI題材有利台廠表現，但股市已明顯反應未來景氣復甦及AI題材，第3季大盤可能轉呈高檔震盪。