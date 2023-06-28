苗栗縣竹南鎮1名男子落入投資詐騙集團陷阱，日前赴竹南鎮永豐銀行準備臨櫃貸款90萬元並匯款至歹徒指定帳戶，行員查覺不對，緊急通報竹南警分局竹南所員警趕來了解勸阻，及時保住男子積蓄。

苗栗縣警局竹南分局竹南派出所警員賴宥均、林欣儀、官宜靜，日前在巡邏時，接獲值班人員派案指稱永豐銀行有1男子要辦理貸款並臨櫃匯款，行員察覺有異，請警方到場了解。

員警們抵達現場了解後，這名中年男子準備貸款90萬元並將款項匯出，行員關心詢問該筆款項用途，男子表示是要與Line軟體上認識的朋友一同投資茶葉，行員生疑，才通報警方前來了解。員警耐心開導男子思考其中不合理之處，談話中，男子無法說明如何進行茶葉買賣，且對方提供的數筆帳戶名稱皆為不同人，至此警方才向當事人表示此應為詐騙，男子才恍然大悟，停辦貸款及匯款。

竹南警分局提醒民眾，金錢支出應謹慎，投資更應詳細了解內容，避免遭到詐騙，讓血汗錢血本無歸，如民眾遇有類似情形，千萬別匯款，可撥打165反詐騙專線或110報案電話查詢，以確保自身財產安全。