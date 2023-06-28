西元79年義大利南部維蘇威火山爆發，大量火山灰掩埋龐貝古城，所有地景、居民和城市生活都被時間凍結。考古學家在16世紀發現城鎮遺址、18世紀展開挖掘，陸續出土不少珍貴文物，最近他們還在一幅壁畫上發現一顆圓形扁麵包，外觀和披薩（pizza）十分相像，懷疑可能是這款義大利特色美食的鼻祖。

根據英國廣播電台（BBC）、《衛報》27日報導，考古團隊日前在龐貝古城內一間麵包坊旁的房子裡發現這幅壁畫，上面畫有一顆圓麵包，旁邊還有一杯酒、乾燥水果、棗子、石榴和一個黃色花環。專家從承裝食物的托盤研判，這很可能是用來招待客人的禮物，當時的人們使用香料或青醬來調味麵包，並搭配水果食用。

A painting which depicts what might be an ancestor of the Italian pizza was found in ancient Roman ruins of Pompeii https://t.co/2HknHItjzb pic.twitter.com/3L9rhdmslL — Reuters (@Reuters) June 28, 2023

負責龐貝考古公園的赫特里格爾（Gabriel Zuchtriegel）表示，這幅壁畫呈現了「平價飲食」和「奢華大餐」之間的對比：「我們怎麼能不想到披薩，它原先是義大利南部的『窮人』食物，現在已經征服了世界，成為星級餐廳的美食。」

龐貝古城距離拿坡里（Naples）只有23公里。傳統的拿坡里「瑪格麗特比薩」由番茄、莫札瑞拉起司、新鮮羅勒和初榨橄欖油簡單混合而成，在2017年被聯合國教科文組織（UNESCO）列入受特殊保護的文化遺產。壁畫中的披薩搭配的卻是水果，義大利文化部認為，這幅2000年歷史壁畫中描繪的圓麵包「有可能就是現代菜餚（披薩）的始祖。」

考古學家也在發現這幅壁畫的房子內，發現了三名死者的遺骸，他們當時就在烤箱附近。義大利文化部長桑朱利亞諾（Gennaro Sangiuliano）說，龐貝古城「不斷驚豔世人」，「這座寶庫總是能為我們帶來新發現。」