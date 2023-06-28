據兒盟2021調查，有近半的偏鄉孩子的生活是一直在家玩3c產品（48.5％） 、近三成在家看電視 （29.2％） 、都有至少一成的偏鄉孩子沒有穩定的三餐，疫情停課期間更是雪上加霜，因此瞭解到長假期間如果少了學校穩定的營養午餐，的確造成孩子溫飽的空窗期。

兒盟執行長白麗芳表示，兒福聯盟從13年前開始推動「長假物資箱」，從2009年開始送了將近五萬箱，根據2022年兒福聯盟調查弱勢孩子們拿到物資箱的想法，近六成感受到「我肚子餓的時候，隨時有東西可以吃。」兒福聯盟在暑期也有和偏鄉學校一起辦營隊活動，資助2500個營隊，給這些偏鄉孩子們新的學習填補暑期生活，讓偏鄉的孩子們不僅有營養健康的食物，還有營隊活動可以參與，快樂無憂的度過暑期生活。

2023年兒福聯盟長假營養資助中，將與合作超過400間偏鄉小學合作，除了提供 2500個物資箱，另外還資助192場偏鄉小學育樂營隊，讓偏鄉孩子的暑假不空白。白麗芳表示，營養物資箱中包含米麵等主食類食品，還提供咖哩、肉鬆、果醬等物資，讓每餐不僅是填飽肚子，還能兼顧家人不同口味需求，搭配自家種植或是採買簡單的生鮮蔬菜等，透過簡單的料理步驟，就能端出一道道新鮮美味的佳餚。

兒福聯盟持續提供偏鄉服務，已經邁入第14年了，謝謝大家過往的愛心支持，讓許多偏鄉弱勢孩子有了豐富的暑假生活，今年也不例外，將再次展開長假營養資助計畫，邀請一起幫助偏鄉弱勢的孩子，給他們一個溫飽、快樂的暑假。

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