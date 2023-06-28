ICICI保誠資產管理指出，印度經濟數據已為股市帶來上漲動能，對於想掌握印度黃金十年的投資人而言，可以將資金投入多項印度投資工具，如：印度股票、印度債券或者平衡型商品，也相對看好銀行、汽車、基礎建設等與印度經濟相關的產業行情表現。

匯豐投信指出，今年印度內需動能回溫，主要是兩大利多助攻：首先，雨季助攻、消費增溫，農業數據是印度消費的先行指標，印度有4成務農人口，因此農業數據好壞和民間消費呈現高度關聯，常是印度經濟的先行指標。若印度雨季量正常、農作豐收，一般而言，雨季（6–10月）後到年底的消費力道也會比其餘年度更強勁。印度氣象局於4月發布預測，指出今年印度雨季量會落在正常區間內，因此不僅有利穩定農產品價格，使通膨回穩，也可期待印度下半年內需消費的表現將會不錯。

再者則是通膨回落、政策助益，印度央行自2022年2月以來累積升息10次，今年4月因應通膨降溫回落至4.7%，印度央行宣布暫停升息，寬鬆政策對於鼓勵民間消費有一定作用；此外，印度總理莫迪在今年2月預算案當中，大幅減免中產階級所得稅，也是利多。

境內印度股票型基金規模最大的瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，受惠於龐大的內需市場，政府積極擴增基礎建設，印度企業第一季財報優於預期，推升股市走勢，同時，印度經濟正開始全面性復甦，企業財報才剛要進入旺季動能，預估今明兩年的企業獲利都有機會達到雙位數的成長。

印度長期結構性成長與高成長的總體經濟，黃金十年也開啟序幕。林庭樟說，非必需消費品第一季獲利年增181%，通訊、工業產業也有54%及44%的年增率，優於市場預期，也驗證印度的復甦動能相當強。

匯豐投信指出，印度2023年第一季GDP組成中，民間消費占大約59.56%，顯示印度經濟以內需為主，消費動能常帶動股市走升。而印度近期各項消費數據表現優秀，目前貨運單量和國內航空乘客數量都呈上行趨勢，顯示內需消費持續成長，加上政策寬鬆助益，綜合考量印度目前消費有多項因素支撐，預計力道至少能維持至2023年11月印度排燈節。匯豐特別是景氣循環股的部分，匯豐印度股票基金配置金融股比重超過3成，其次為消費股，再者聚焦科技股、原物料股等。該基金最主要看好印度政府於2020年宣布高達1.4兆美元的大規模基礎建設計畫，名為NIP（National Infrastructure Pipeline），希望能改善印度基建項目，讓全球企業選擇印度作為國際製造業中心的目標，將帶動科技以及基建相關原物料等大量需求。

林庭樟指出，從經濟、政經、企業獲利等各角度來看印度股市，仍處相對低檔的位置，建議投資人可把握目前相對便宜的時候，持續買進印度主動型基金，由專業團隊為投資人選取較具潛力的個股，並依照市況進行進攻與防守。