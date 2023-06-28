榮剛周二與第一銀行等9家金融機構完成5年期新台幣80億元聯貸案簽約。該聯貸案由第一銀行統籌主辦，華南銀行共同主辦，另有台灣銀行、合作金庫、彰化銀行、農業金庫、台灣中小企銀、兆豐銀行及上海銀行參貸，超額認購比率達45%，顯示金融機構對於榮剛經營積效的肯定。

榮剛周三接續在台南晶英酒店盛大舉行高階熱作鋼新產品發表暨國內客戶大會，經濟部工業局金屬機電組郭肇中組長、經濟部技術處李運生技正、鋼鐵公會理事長暨中鋼(2002)董事長翁朝棟先生、金屬中心林仁益董事長、林志隆執行長及各協會學會與客戶合計約300人與會共襄盛舉，展現疫情後產業界合作共榮的氣象。

榮剛以多年航太產業冶煉技術為基礎，投入發展高階工模具鋼，為台灣的中堅製造產業的加值化注入不少心力，展現榮剛在技術領域的突破和進步。新產品以融合母集團台鋼及榮剛英文名字作構思，命名為TS-GHX1。榮剛將用於航太產品的製程下放，並與清華大學和台北科技大學共同合作研發，開發期間經多輪的測試和改進，由客戶實際使用並提供寶貴的反饋意見，為TS-GHX1高階工模具鋼的研究提供了重要參考。TS-GHX1主要應用於鋁擠型和壓鑄模具產業，該材料透過特殊的合金設計及真空重熔技術，讓產品具備無方向性的優異韌性、良好的耐熱疲勞與抗回火軟化性、良好的高溫強度，各項數據經過金屬工業中心測試外，也經北美壓鑄協會指定的認證實驗室之測試合格。更重要的是此產品能使模具提高了至少8倍的使用壽命，未來亦將突破國內高階模具材料長期由進口料壟斷的局面。

榮剛董事長王炯棻在會中表達了對這一突破性產品的驕傲，台鋼集團不僅重視經營績效，更重視企業的開創精神，他表示榮剛的發展不應只局限在高端認證材，在疫情期間榮剛非但沒退縮，反而投入研發經費為台灣基礎產業研製更高階更節省成本的材料。他更衷心感謝金屬中心、清華大學、台北科技大學共同合作研發，讓榮剛可以實現生產在地化，協助客戶有效減少碳足跡，同時也改寫國內高階模具材料長期由進口料壟斷的局面。

王董事長表示，榮剛未來會繼續為台灣產業升級盡力，日後每年都會推出新鋼種、新產品，每季也會跟用料客戶舉行產品技術研討會，來強化鋼廠跟用戶的共識。