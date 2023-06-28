英國高等教育排名機構Quacquarelli Symonds（QS）2024世界大學排名出爐！朝陽科大28日表示，此次參與全球高教機構共計2963所，台灣僅26校上榜，其中，全台私立科大只有朝陽科技大學進榜，辦學績效受國際肯定。

朝陽科大校長鄭道明表示，QS世界大學排名以「學術聲望」、「雇主評價」、「研究引用度」、「學生就業表現」、「生師比」、「國際教職員比」、「國際研究網絡」、「國際生」及「永續力」等9項標準綜合評比，調查全球萬名學者及雇主，是現有世界大學排名調查中，唯一包含就業力和永續力的排名。

朝陽科大在校長鄭道明(左5)的帶領下，國際評比表現亮眼，辦學績優受肯定。（朝陽科大提供／陳淑芬台中傳真）

鄭道明說，朝陽科大今年首次進榜QS世界大學排名，並在「學生就業表現」及「雇主評價」指標中表現傑出，足見多年積極培育學子實作力及就業力，已獲業界肯定，並深具全球就業競爭力。

「朝陽科大辦學願景是成為世界級大學！」鄭道明指出，校方與逾640所海外學校簽訂學術合作協議；有逾千名境外生，分別來自全球5大洲、20個國家；禮聘英國、美國、丹麥、加拿大、日本、印度等16國國際級大師加入教學研究團隊。

朝陽科大也連續6年榮登英國泰晤士高等教育全球最佳大學及世界大學影響力、全球最佳年輕大學、全球新興經濟體大學、亞洲地區最佳大學等排名，並擠進全球商業與經濟、全球電腦科學及全球工程等領域排名，績效卓著。

朝陽科大致力強化學生多元學習與跨域實務能力，大幅降低學用落差。（朝陽科大提供／陳淑芬台中傳真）

此外，朝陽科大透過教育部高教深耕計畫補助，加上校內經費挹注，每年提供超過新台幣一億元經費作為學生獎助學金，並開設50門以上之創新教學課程，培育Z世代優質跨域菁英，頗受好評。

為培育永續人才，朝陽科大開設30個跨院系學程，包括跨境電商、智慧物聯網、金融科技、綠色產品設計等，並提供數位金融、人工智慧設計應用、智慧生活技術及AIoT等四大領域微學程，強化多元學習與跨域實務能力，大幅降低學用落差，提升學子就業競爭力。