金大護理系深入社區提供護理專業服務，並與長者及學生攜手做紅龜粿。（圖／金門大學提供）

國立金門大學為關懷社會與社區之發展，該校護理系深入社區提供護理專業照護服務，並與長者及國中小學生一起攜手做紅龜粿，提供不同世代互動交流、共融、共學及文化傳承的機會，在這群金大護理系白衣天使的帶領下，參與活動的年長者和學童其樂融融，一起度過充實愉快的歡樂時光。

金大護理系主任黃玉苹表示，該系成立目的之一，就是提升金門的醫療照護品質，包括促進居民健康之社會責任，亦提供金門國中學生有興趣學習護理技能的相關課程。黃玉苹也說，此次活動在該系師生帶領下，除讓社區阿公阿嬤展示精熟的紅龜粿手藝，並提供國中學生職涯探索方式之一，收穫滿滿。

黃玉苹進一步指出，活動中該系學生發揮課堂所學專業知能，傳授許多身體健康知識給參與人員，大家對這群金大白衣天使的認真服務感到貼心。此外，手做紅龜粿的活動，長者們教導學生如何製作好吃的紅龜粿，讓長者發揮生活智慧及經驗，以活化老化支持長者活耀於社會活動，體現其社會貢獻。

金大表示，對該校學生和金門地區學童而言，此次活動除可讓他們向年長者學習生活知識和經驗，並在愉悅環境中共同完成一個目標。此外，尚可藉由此次社區活動，也讓金門居民及學童更加認同護理學系對金門照護的價值及意義。