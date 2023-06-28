總統府發言人Kolas Yotoka遭爆涉入不倫戀，對象是去年競選花蓮縣長期間，負責貼身隨扈的員警李世勳，李妻向花蓮地方法院民事庭提出求償百萬的訴訟。花蓮地方法院表示，已於本月21日分案，之後審理程序如何進行，則由承辦法官決定。

Kolas Yotaka與去年競選花蓮縣長期間，負責貼身保護她的已婚隨扈李世勳陷入不倫戀，選縣長失利後回任府發言人，仍經常往返台北、花蓮兩地，並與歸建員警勤務的李男在花蓮共築愛巢。媒體爆料提到，Kolas原已計畫好要和對方生小孩，將小孩取為Lucy，兩人的露骨對話也被揭露。

李妻近日到花蓮地方法院狀告Kolas涉嫌侵害配偶權，求償百萬元。Kolas臉書回應不清楚李男婚姻狀況，兩人已沒有聯繫，隨後辭去發言人。但李妻則在臉書貼文，Kolas一開始就知道她老公是有婚姻的人，斥她說謊。

花蓮地方法院發言人庭長黃鴻達說，此案已於21日分案，之後審理程序如何進行須由承辦法官決定。

依據「臺灣花蓮地方法院民事庭分案要點」，民事案件依事件之種類，以抽籤輪分，一般是由電腦抽籤分案，法界人士說，分案後是直接進入言詞辯論，或先召開準備程序，要看法官做法。