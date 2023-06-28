台中市陳姓保全違反收集住戶個資後，架設系統、四處兜售牟利，警方循線查獲送辦，陳男遭判刑10月確定。（台中市警局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市陳姓保全違反收集住戶個資後，架設系統、四處兜售牟利，警方循線查獲送辦，陳男遭判刑10月確定。（台中市警局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市刑大科偵隊去年查獲38歲陳姓保全，利用擔任物業管理1年多的期間，盜取住戶個資，並向不明人士購買俗稱「小白機」的違法謄本個資資料庫，自行架設伺服器設計一套系統讓房仲以2000至3萬元不等的會費購買，台中約有40個社區受害，陳遭檢警送辦後，一審判刑10月確定，台中市刑大正擴大溯源追查。

台中市刑大在110年底接獲民眾反映，頻繁接到房仲業者來電，詢問名下房子要不要出售等內容，民眾除感到不勝其擾之外，也覺得相當納悶，為何不動產資訊會被知曉，懷疑自身個人資料遭到外洩，立即向警方提供情資。

警方後來發現發現被害市民的個資，來自於一套「金麥羅房仲開發系統」，進而追查到陳男因接觸房仲業者，得知目前已經遭到停用的「小白機」，實體機器販售約5至10萬元新台幣不等，便利用上班期間可以接觸住戶個資的機會，盜取個資，架設房仲開發系統。

雖陳男並無資訊相關背景，為謀取不法利益，自學系統開發，獨立架設系統，並以會員制度，分為日租、月租、永久會員，向會員收取2000至3萬元不等的費用，藉此謀取不法利益，經清查會員數近百人，不法獲利估計約一百萬元。

該案遭外洩的社區大樓經檢視約40個社區，台中市刑大科偵隊偵辦人員於完成必要的採證後，第一時間也將相關網頁資訊下架、刪除，避免個資繼續遭外流。

全案經台中地方法院審理後認定陳涉嫌違反個資法，判刑10月，得易科罰金30萬元，此案檢方與陳都未上訴，全案確定。至於陳男搜集的個資有無其他外洩來源及管道，警方仍持續溯源追查，確保民眾個資安全。