為了協助毒癮者及毒品高風險家庭成員步入社會正軌，米迦勒社會福利協會今年6月首度承接高雄市政府毒品防制局開辦的職能培力計畫，第一場的毒癮者職場體驗，只開放8個名額卻來13人，有近一半為未成年男女，他們在自我期許下，已有人被雇主賞識將成功步入職場。

高雄市政府毒品防制局今年新開辦「高雄市藥癮者及家庭社區職能培力計畫」，為特殊的民眾提供職場體驗、職能培訓，並銜接就業服務，使其生命走向正軌，散發光亮。

米迦勒社會福利協會今年6月首度承接該計畫，接受毒防局、少輔會、社福中心、家防中心及各社福機構轉介來的服務對象，提供晤談、職涯諮詢，並積極開發職場。

米迦勒社福協會執行長時令瑤表示，6月份提供餐飲業、環保回收業及有機農業職場體驗， 原本預定提供8個名額，結果來了13人報名，只好緊急加開一場次，但仍有人擠不進來，只能等到7月的場次，而7月除餐飲業，另增加物流業、鐵工廠、手搖飲及烘焙職場。

時令瑤說，13人中18歲以下有5人、36歲1人、45歲以上7人；男生10人、女生3人，這些藥癮者或高風險家庭成員普遍缺乏自信，因此報名後出席狀況不佳，最後結訓有6人，其中2人雇主願意留用，其餘已預約面試及就業媒合中。

米迦勒就業服務員蔡妙娟想起令她深刻的個案，是一名15歲中輟生小慧，她選擇一般人不願意從事的環保回收工作，當時社工好奇問她，為何選環保回收工作，她回答，因想體會環保回收工作的辛勞，由於她的職場體驗相當勤奮，雇主願意留用她。

另名被雇主留用的是14歲國中畢業生小文，選擇體驗餐飲業的他，期間積極好學，雇主非常賞識，決定留用他當員工。

時令瑤說，每個人都有改變的力量，這些參加者只要多份用心及信心，未來進入職場並不難，盼企業給予機會，讓他們的生命能獲重生。

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