蔡英文總統今天下午接見「美國聯邦眾議院軍事委員會主席羅傑斯訪問團」，期待及早全面性解決臺美企業及個人面臨的雙重課稅問題，促進臺美更密切的投資和產業交流，並強調，臺灣作為守護民主價值的第一道防線，不論在經濟、國防等領域，會持續與美國攜手合作，守護印太區域的和平穩定。

蔡英文致詞時首先歡迎羅傑斯自擔任軍事委員會主席以來，首度率領委員會跨黨派成員訪問臺灣，訪賓的來訪展現對臺美關係的支持。

她說，訪團成員都非常關心國際局勢的發展，以及民主自由陣營所面臨的挑戰，持續在軍事委員會，透過聽證會、提出議案等積極行動，維護美國及民主盟友的國防安全。

她感謝美國國會長期以來，不分黨派對臺灣安全的重視，也用實際行動表達對臺灣的支持。羅傑斯及與會議員每年在軍委會共同推動《國防授權法案》（NDAA），持續納入各項政策倡議，協助臺灣強化防衛能力、深化臺美安全合作，是維護臺灣及印太區域安全的重要後盾。

她也感謝在美國國會大力支持之下，這個月初「台美21世紀貿易倡議」完成簽署首批協定，創下臺美經貿關係的里程碑。蔡英文表示，接下來，我們期待和與會議員共同合作，及早全面性解決臺美企業及個人面臨的雙重課稅問題，促進臺美更密切的投資和產業交流。

她強調，臺灣作為守護民主價值的第一道防線，不論在經濟、國防等領域，會持續跟美國攜手合作，一起守護印太區域的和平穩定。她也期待與訪賓深入交換意見，為臺美尋求更緊密的合作發展。

羅傑斯表示，臺灣與美國擁有悠久且重要的友誼，雙方共享法治、民主和自由開放的印太地區等價值，更深化了彼此的友誼。從此次訪團成員可以得知，他們對臺灣的支持是跨黨派且堅定不移的。

此次訪團成員尚包括美國聯邦眾議院軍事委員會首席議員史密斯（Adam Smith）、眾議員柯特尼（Joe Courtney）、加拉曼帝（John Garamendi）、德田（Jill Tokuda）、帕爾馬（Gary Palmer）、莫伊蘭（James Moylan）、米爾斯（Cory Mills）及饒澤（David Rouzer）等，由外交部長吳釗燮、美國在台協會台北辦事處代理副處長蘇戴娜陪同，赴總統府拜會。