俄羅斯傭兵組織「瓦格納」於上週末（24日）譁變，對普丁政府和俄羅斯的政治穩定帶來巨大衝擊。在白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）斡旋下，普丁同意放過叛亂分子。波蘭總統杜達（Andrzej Duda）週二（27）在海牙表示，瓦格納傭兵及其領袖普里戈津（Yevgeny Prigozhin）在白俄羅斯設立多個基地是一個非常嚴重的問題，需要北約做出堅決的回應，他要求北約在7月即將舉行的維爾紐斯（Vilnius Summit），而拉脫維亞和立陶宛外長也呼籲北約加強防務以應對瓦格納在白俄羅斯所展開的部署。

綜合《路透社》、《烏克蘭真理報》（Ukrainska Pravda）以及27日北約官方會議紀錄報導，杜達表示，瓦格納集團以及普里戈津（Yevgeny Prigozhin）現身在白俄羅斯是「一個非常嚴重且令人不安的問題。」

"We all see what is being done. The relocation of de facto Russian forces in the form of the Wagner group to Belarus, as well as the transfer of the head of the Wagner group there. All this is very negative signals for us"- Andrzej Duda (Polish President)



Me: They’re finally… pic.twitter.com/QKoXQupAc8 — J. C. Okechukwu (@jcokechukwu) June 27, 2023

杜達示警：「我們看到正在發生的事情，俄羅斯軍隊以華格納集團的形式轉移至白俄羅斯，而瓦格納集團的領導人也前往那裡，這些都是對我們非常負面的信號，我們希望與盟友共同強烈表達這一點，」

據俄羅斯軍事媒體《Topwar》26日報導，首座瓦格納基地設立於莫吉廖夫州（Mogilev）的阿西波維茨基區（Osipovichi）佔地約2萬4千平方公尺（2.4公頃），可容納8000名瓦格納傭兵，位於明斯克東南方，距離烏克蘭邊界只有200公里。目前還沒有更多其他基地的詳細資訊，但非官方消息稱預計還會設立好幾個基地。

Belarusian media:



A new camp for the Russian Wagner units is being built in Belarus, specifically in the forests of the Mogilev region. The first camp was planned in Osipovichi, 200 km from the border with Ukraine. It is said that its area is 24,000 square meters, and it will… pic.twitter.com/6DUg3ymtZs — Sprinter (@Sprinter99880) June 26, 2023

「我認為這需要做出某些決定。也許很難在維爾紐斯峰會上獲得通過，因為這是一個相當複雜的過程，但我希望我們能夠討論這個問題。我們需要做出一些決定，非常堅決的決定。我認為這需要北約做出一個非常強硬的回應。」

BREAKING:



Lithuania’s President Gitanas Nauseda says that NATO will have to strengthen the Eastern flank if Prigozhin or part of the Wagner group end up in Belarus. pic.twitter.com/d2NAKzeaxS — Visegrád 24 (@visegrad24) June 25, 2023

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）認為，現在就對華格納集團領袖普里戈津和瓦格納在白俄羅斯對北約安全產生影響，下結論還為時尚早。

NATO is going to monitor the movements of PMC "Wagner" in Belarus in order to "protect the allies"



“As for the consequences of Prigozhin’s move to Belarus, the probable redeployment of part of his forces, it’s too early to talk about it. But we will monitor and ensure the… pic.twitter.com/EM78sizVI7 — Sprinter (@Sprinter99880) June 28, 2023

除了杜達之外，2位波羅的海外長也敦促北約增強聯盟東部邊界的防務，以應對瓦格納私人軍事公司在白俄羅斯部署的情況。其他北約國家，包含拉脫維亞和立陶宛外長也呼籲在接獲瓦格納首腦將在白俄羅斯建立新基地後，需要增強北約東部邊界的安全。

華格納集團首腦普里戈津於本週二抵達白俄羅斯，這是在白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）斡旋下，結束了這些傭兵在俄羅斯的叛亂行動。俄羅斯總統普丁表示，瓦格納集團的傭兵可以自由選擇是否遷往白俄羅斯，或是與俄羅斯國防部簽署新合約。

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Address of the President of Russia Vladimir Putin



Putin offered the fighters of the Wagner unit to sign a contract with the Ministry of Defense, return home or go to Belarus



Putin thanked the Russians for their perseverance, solidarity and patriotism.



Any kind of… pic.twitter.com/Gqz7IBj0fM — Sprinter (@Sprinter99880) June 26, 2023

拉脫維亞外交部長林克維奇斯（Edgars Rinkēvičs）也同樣警告：「這一舉措需要從不同的安全角度進行評估。我們已經見識了這些瓦格納傭兵的能力，」