聯合招商說明會吸引滿場知名廠商企業到場。（屏縣府提供）

屏東縣政府攜手經濟部、科技部，28日在屏東加工出口區舉辦聯合招商說明會，現場有來自屏東、高雄、台南等地知名廠商齊聚一堂，顯見地方與中央政府對屏東產業發展的熱烈期待。屏東縣長周春米強調，在現今高度競爭時代，縣府團隊不斷與時間賽跑，在原有基礎上更加努力，帶動屏東縣整體發展與產業升級。

周春米表示，今年3月27日經濟部辦理科技產業園區擴區的動土典禮，為屏東高鐵特定區計畫建設的首部曲揭開序幕，5月19日國科會籌辦的科學園區也緊接著動土，今天再次舉辦聯合招商活動，吸引滿場知名廠商企業到場，顯見大家對於屏東未來的經濟發展相當看好與期待。

除了中央政府大力支持，縣府團隊近年來也積極開發產業園區周邊建設，明年實驗中學即將開始招生，國際級棒球場也已完成招標即將規劃施工，許多相關重大建設皆已蓄勢待發，全力打造成為產業聚落，努力營造友善的投資環境，歡迎廠商投資屏東，縣府團隊會竭盡全力支持協助。

經濟部加工出口區管理處長楊伯耕表示，屏東科技產業園區擴區為「大南方、大發展－南台灣發展計畫」重要一環，屏東科技產業園區土地出租率已超過97％，且營運成績逐年攀升，因此在屏東繼續擴區，園區公設工程預估將促進投資50億元、提高產值100億元、創造790個工作機會。

未來可以跟科學園區打造成為廠商上下游供應鏈，建置形成經濟發展一條龍的基地，讓北漂的人才回到故鄉屏東貢獻己長，未來將攜手屏東縣政府，讓屏東整體經濟再創高峰。