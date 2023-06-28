因近來頻傳外役監人犯脫逃事件，法務部矯正署決定實施科技監控方式，掌握受刑人行蹤，已規劃自今年7月起在明德外役監進行為期1年試辦，以350具穿戴式監控手環，配合電子圍籬等科技監控，預計若試辦成效良好，日後逐步推展至全國監所。

防外役監受刑人再脫逃 矯正署引進監控手環掌握行蹤。（陳志賢攝）

矯正署表示，基於遠端監控設備發展及定位科技已臻成熟，為有效推行矯正機關中間性處遇制度，並精進受刑人脫逃事件預防處置事宜，除在八德外役監獄新世代智慧監獄擴建計畫中運用相關技術，進行人員即時定位追蹤。

防外役監受刑人再脫逃 矯正署引進監控手環掌握行蹤。（陳志賢攝）

另矯正署已規劃今年自7月起於明德外役監獄進行為期1年的受刑人科技設備輔助監控試辦計畫，透過科技感測技術，以定位兼採警戒圍籬區域劃定等模式，輔助矯正機關對於受刑人進行風險管理。

防外役監受刑人再脫逃 矯正署引進監控手環掌握行蹤。（陳志賢攝）

矯正署說，明德外役監獄勤務中心（中央台）將設置科技監控系統，目前初步規畫經費2000萬元，先提供350具擁有基本定位功能之穿戴式裝置，給受刑人配戴，再運用定位感測科技輔以電子圍籬劃定及區域逾越、裝置拆卸警戒等功能，進行受刑人動態監控管理。由於裝置的 精準度為20公尺，因此目前是以中低風險的受刑人為試戴對象。

法務部長蔡清祥。（陳志賢攝）

矯正署表示，計畫試行1年期間，將蒐集相關裝置、系統運用問題及事件告警等數據分析，進行評估、檢討及階段性調整，對於外役、監外作業及無戒護外出(自主監外作業及返家探視)之受刑人，規劃合適之監控機制，未來擴充至全國外役監獄及自主監外作業受刑人使用。