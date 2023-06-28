佳能5月營收3.7億元，月增8.91％，年減20.82％。1～5月累計營收16.4億元，年減15.88％。

曾明仁指出，去年因為俄烏戰爭衝擊全球政經格局，制裁行動及緊縮能源等政策，掀起全球糧食及能源危機，何時終止戰火，目前還沒看到曙光。同時，美國聯準會為了進一步對抗高通膨，採取快速升息策略，其他經濟體應對大環境挑戰，也採取升息步調。

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟、社會等多個面向，在各國陸續解封後，商業型態也有所改變，加速數位轉型的發展和應用。

對於外在環境挑戰，曾明仁表示，將積極面對環境變化帶來的機會，在經營上以多元化做法因應，包括：第一，處分非核心持股，作為未來業務投資的資金來源；第二，成立越南廠成為第三生產基地，分散生產風險；第三、產品研發上仍持續推動光學、韌體、聲學、硬體、影像處理等研究。

未來業務領域將著重在：第一、影像應用產品，例如商用360度全景相機與視訊會議產品；第二、車載相機與監控等邊緣運算和智能應用產品；第三、光學零組件與影像模組。

他也強調，未來除了參展增加曝光度的自我行銷外，也會以策略合作夥伴的方式，拓展全球市場。