禾伸堂將於7月20日除息 17:242023/06/28 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 被動元件廠禾伸堂（3026）公告，將於7月20日除息，預計配發5.5元股利，含現金股利5元、股票股利0.5元，以禾伸堂目前價位107元計算，隱含現金殖利率約4.67％。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 攸關福島核廢水排入海 日相岸田擬7／4見IAEA署長 桃竹苗今年最大場就業博覽會7／1登場 職缺超過5千個 陸工信部在全球將頻段畫分用於5G／6G系統 將迎6G建設大年 #禾伸堂 #將於 #日除息 #被動元件廠 #配發 也許您會感興趣 推薦閱讀 《日股》日經大漲 重回3萬3 16:292023/06/28 財經 《產業》2023亞洲生技大會7月26日登場 規模超越疫情前 07:482023/06/28 財經 《光電股》佳能通過配息0.45元 H2營運有望虧轉盈 16:192023/06/28 財經 批NCC耍陰突排審鏡電視 國民黨轟黑手伸進第四權 13:022023/06/28 政治 台中電影Fun-In季30日開跑 15部動畫片精彩放映 17:412023/06/28 生活 AI及HPC需求帶動 預估2023年對HBM需求容量將達近60％ 17:242023/06/28 財經 《日股》科技股領軍 日經回神 12:382023/06/28 財經 恐觸法！ 延長線接公有停車場充電樁充電 中市府：將依竊盜等罪告發 16:592023/06/28 生活 中鴻股東常會 通過配發每股0.35元現金股利 13:432023/06/28 財經 《生醫股》岱宇電輔車品牌Cikada年底推新品 添營運動能 10:082023/06/28 財經 鴻海轉投資美電動車廠破產 凸顯下個特斯拉難尋 09:442023/06/28 國際 國軍將領7月大異動 國防部總督察長楊海明接陸軍副參謀總長 12:112023/06/28 政治 《文創股》鈊象每股配息35元 今年營收拚雙位數成長 13:382023/06/28 財經 農改場輔導部落產業 台東食堂撐過疫情穩定經營 15:232023/06/28 生活 《熱門族群》拜登撒幣衝網速 網通股搶肥單喜孜孜 14:092023/06/28 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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