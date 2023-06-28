總統府發言人Kolas Yotaka被爆料與已婚隨扈有婚外情，在身兼黨主席副總統賴清德下午記者會前即閃辭，不過媒體記者會後，還是高喊「元配跟你喊話欸」，但是賴清德沒有任何回應及反應。

Kolas Yotaka被爆料與已婚隨扈有婚外情，隨即閃辭，不過Kolas Yotaka在臉書否認此事，並強調多處經過剪接、誇大，並不知道對方婚姻的真實狀況，也從未有踰矩或親密的行為。

不過民進黨今天下午中執會後，舉行「民主大聯盟」記者會，記者會開到一半，已婚隨扈的妻子在臉書發文，請小英總統主持公道，Kolas到現在還在公開說謊；也請賴清德主席主持公道，請民進黨還他老公等；結果台上立委參選人台上講的滔滔不絕，台下出席記者會的記者都忙著滑手機、分享「元配的反擊」貼文。

記者會結束後，賴清德轉身離開，媒體卻在座位席上，突然高喊，「主席怎麼看Kolas捲入不倫戀風波？」「主席要留下來講一下嗎？」「元配跟你喊話欸？」不過賴清德都沒回頭也沒回應，直接離去。