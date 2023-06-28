國家通訊傳播委員會（NCC）今(28日)強行通過《鏡電視》審查負責人、換照兩案，引發各界撻伐。國民黨台北市議員李彥秀痛批，民進黨肆無忌憚的將政治黑手深入NCC，原本應該獨立行使職權的NCC主委陳耀祥，不但個人被列為貪污瀆職的被告，更利用立法院休會期間，及一名堅持不能放水護航的NCC委員確診，強渡關山就是要讓《鏡電視》上架86頻道，背後到底有多少民進黨的利益？陳耀祥根本就是政治鷹犬、放水主委！

「最沒有公信力的機構，審查最爭議的媒體！」李彥秀今(28日)在臉書發文直批，像陳耀祥這樣的獨立機關主委，是台灣媒體監理史的噩夢，更是民主國家媒體審查的笑話！這樣的審查，人民早就看不下去了！《鏡電視》名不正、言不順，因此她來到NCC，與國民黨的夥伴們一同表達抗議，強烈要求停止審查，等待檢調偵結！而今天審查闖關成功，代表新聞與媒體自由已死，民主與監督價值已亡！

李彥秀強調，NCC在中天撤照案吞十連敗，公信力蕩然無存。如此毫無公信力的獨立機關，為了《鏡電視》連續闖關護航到底，背後到底有多少民進黨的利益？蔡英文剩下不到一年的任期，卻不斷地將個人權力極大化，在爭議中強行通過四位大法官的任命案，今天更要讓充滿爭議的《鏡電視》案強渡關山，難道是要讓蔡英文在卸任後仍可以繼續操控台灣的政治嗎？看來蔡英文要從「英文女皇」晉升為垂簾聽政的「英文太后」！