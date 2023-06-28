全球面膜銷量已突破10億片，經營近90年的森田藥粧集團近年積極朝年輕化發展，今年攜手時報金犢獎推出「森田藥粧集團設計獎」，向全球華人學子徵求新一代Slogan、為上市20年的經典款「Dr. Morita 玻尿酸複合保濕原液面膜」尋求文創新包裝。消息公布後，學子們踴躍投稿，總計收到2525件作品，有675件入圍複、決審，將於7月2日金犢獎頒獎典禮公布優勝者。

參與複、決審的森田藥粧副總經理邵子豪表示，看過入圍的作品後，發現本屆作品與過去差異最大的一點，是運用動漫、動畫呈現的作品大幅增加，符合全球的發展趨勢：「現在不管是大陸的電商平臺，或台灣方面的網路社群運用，如FB、LINE VOOM、IG、Reels等短影音、短視頻平台，都會大量動用插畫或動漫素材；在這方面，學生們的作品都蠻接地氣符合潮流。」

森田藥粧副總經理邵子豪認為今年作品中的動漫、動畫增多，符合時下潮流趨勢。（圖／時報金犢獎提供）

至於學生作品整體的優點、缺點，邵子豪認為台灣學生的創意比較多元化、具活潑性；海外參賽各團隊作品的製作水準都很接近，但活潑性較弱，所以他鼓勵學生們要在動畫風格或創意等方面多一些延展性，並把這些可能的延展性明確的表達在作品上，跳脫一些框架。

針對「森田藥粧集團設計獎」，主辦單位特別邀請醒吾科技大學校長陳義文擔任複、決審的評審組組長。他看完入圍的675件作品後，認為兩岸學生作品的成熟性與企業要求的接軌性上，都比過去作品有更密切的認知與執行度：「值得一提的，在這次學生作品裡面，有很多是以動漫方式呈現，這是過去比較沒有的特色。」

醒吾科技大學校長陳義文認為時報金犢獎的舉辦，給了學生們更多創意方面的啟發。（圖／時報金犢獎提供）

陳義文表示，單就入圍作品的技巧方面來看，兩岸學生的作品更為成熟了，而且每一件作品的細節更為細膩：「讓我們訝異的是學生們在短視頻的呈現上，花了更多功夫，跳脫我們的期待，很有哲學性的一個方式。」因此，他認為時報金犢獎的舉辦，對學生創意、執行方面的啟發，絕對是有幫助。

2023時報金犢獎頒獎典禮，7月2日下午2點於新北市政府3樓多功能集會堂舉行，屆時將公布年度金犢獎、銀犢獎及銅犢獎得主，以及各獎項的台灣優勝者。詳情請上時報金犢獎官網。