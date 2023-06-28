NCC（國家通訊傳播委員會）今（28）排審鏡電視案，並以4比0的結果，通過鏡電視申請負責人、公司章程變更暨換發執照案。立法委員陳椒華對此表示，果然，在NCC主委陳耀祥眼裡，只有黨意是要優先執行的，儘管背離專業也在所不惜，「罹患官癌的陳主委，打臉過去在學界的陳教授」。

陳椒華指出，聽不進社會上對於鏡電視執照爭議的質疑聲音，徹底展現權力傲慢的陳耀祥已不適任NCC主委一職，「罹患官癌的陳主委，打臉過去在學界的陳教授，莫過如此。」

陳椒華再指，非常遺憾，在鏡電視已嚴重違反「附保留廢止權」附款，存在人頭股東代持爭議、辭任董監事檢舉內部違法、資本額已不足等狀況下，NCC及陳耀祥執意不處理這些涉及執照是否該廢除的優先問題，而陳耀祥一再放水護航，為的就是讓鏡電視可以保有執照。

陳椒華提到，她今早在NCC前召開記者會，呼籲陳耀祥勿再放水護航鏡電視，當時很悲觀地稱自己是在螳臂擋車，很有可能停不下迎合執政黨意的陳耀祥所開出的護航列車，而鏡電視案也確實放水通過了。

陳椒華表示，對於NCC委員喪失基本的道德良心，昧於專業，懼怕陳耀祥而陪同護航，感到非常失望。

陳椒華認為，即使社會各界會對於這樣的權力傲慢自有公評，NCC及陳耀祥仍有義務對外界公開說明下列四點訴求：陳耀祥主委為何背棄對立法院的承諾？鏡電視離任的三董一監的書面檢舉，為何視而不見？鏡電視已嚴重違反附款承諾，應撤照卻為何不處理，何時才要處理？今日違反議事規則的會議決議是否有效？