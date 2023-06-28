彰基器官移植協調師葉倩如表示，接獲心臟捐贈通知並配對符合時，隨即啟動心臟移植團隊。（彰基提供／孫英哲彰化傳真）

彰化現年50歲的王姓男子，是職場上頗受倚重的中階主管，一周內幾乎半數時間需出差到外縣市，拚事業拚到身體出問題，去年10月就醫發現因心肌炎急性心臟衰竭，幸經彰化基督教醫院換心手術後重獲新生，他現在每天步行萬步復健，期盼早日回歸正常生活。

正值壯年的王男不菸、不酒、不嚼食檳榔，但因工作性質需南來北往，一周當中幾乎3天以上需跨縣市出差。

2022年9月底，他出現疑似感冒症狀，就醫不見好轉，並且在公司開會到一半不斷乾咳，嚴重到同事通知他的妻子，經送急診就醫後，確定是心臟衰竭，且已肺積水。

王男住院兩周，雖經藥物治療並接受心導管檢查，但症狀並未明顯改善。去年底，他發現小腿嚴重水腫、腹痛非常難受，於是在家人陪同下到彰基急診就醫，未料在急診室的廁所就昏倒了，他醒來時人已身處加護病房，在放置葉克膜後，因心臟功能未恢復，改為短效左心室輔助器，等待心臟移植。

彰基器官移植協調師葉倩如表示，當醫院接獲心臟捐贈通知並配對符合時，就會啟動心臟移植團隊，當時王男原本對未來非常沮喪，已不抱任何期待，在加護病房中也因身體狀況不佳而時睡時醒，今年2月初，一顆合適的心臟帶著大愛與王男配對成功，也讓王男順利完成心臟移植手術。

「本來要交代後事了，但是當我完成換心手術出到普通病房，可以自己嚥下流質食物的那一刻，終於有重生的真實感！」王男說，突然生病後，他的家人非常辛苦，所以他要趕快好起來，跟他們一起撐住整個家。他很感謝彰基醫護團隊，更謝謝大愛捐出心臟的捐贈者及家屬，讓他有機會重生。

彰基心臟外科主任醫師陳映澄指出，心臟移植病人的恢復，甚至回到日常生活，要有許多因素共同組成，以王男而言，包括其自身非常積極努力日行萬步復健，王妻及家人提供最好的心理支持，公司保留職位也為其帶來未來的盼望，這些都是非常重要的影響因素。