執行長在商業日報(Handelsblatt)的訪談中表示，思愛普希望利用新一代AI來開發數位助理，這些可能存在和應用於業務流程的控制，例如對業務數據問題的回答，或是給予行動建議。生成式AI也將從根本上改變人們使用思愛普軟體的工作方式。
Klein也提到在業務流程的廣泛自動化，例如在人力資源部門，「未來的系統應該有能力自我配置，並實現工作步驟的自動化」。對此，思愛普子公司Signavio將與新創公司Aleph Alpha合作開發。
「目前思愛普面對的市場規模約5000億美元，我們假定，透過生成式AI，市場潛力將顯著地擴增。而對思愛普來說，整個開發就是巨大的成長驅動力」。
Klein除了提到新技術在人力資源部門的應用，也提到生成式AI應該有能力接管部分的行政管理工作，例如商務預約的管理。
思愛普此前在五月時曾經表示，公司將深化與微軟的合作，在人員招聘的領域共同發展生成式AI計畫。
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